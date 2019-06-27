Чакаев стал бронзовым призером Европейских игр в Минске

Призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе Ахмед Чакаев стал обладателем бронзовой медали на Европейских играх в Минске в весовой категории до 65 кг. Он победил молдаванина Андрея Перепелицу со счетом 8:5. За 48 секунд до конца поединка россиянину потребовалась медицинская помощь. Чакаев, получивший повреждение колена, позволил сопернику набрать лишь один балл.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.