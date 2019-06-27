Братчикова завоевала серебро Европейских игр

Российская спортсменка Анастасия Братчикова стала серебряным призером Европейских игр в Минске (Белоруссия).

Она заняла второе место в соревнованиях по борьбе среди женщин (весовая категория до 68 кг).

В финале россиянка уступила представительнице Латвии Анатасии Григорьевой (3:5).

Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.