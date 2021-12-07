Батиров и Сехудо могут провести схватку по вольной борьбе

Профессиональная борцовская лига «Вольник» ведет переговоры о проведении схватки по вольной борьбе между экс-чемпионом UFC Генри Сехудо и знаменитым российским борцом Мавлетом Батировым. Об этом «СЭ» сообщил один из руководителей лиги, боец ММА Али Багаутинов.

«Мы не смотрим, кто сколько денег будет просить, мы просто хотим эту схватку сделать, — отметил Багаутинов. — Кто в Дагестан приедет и будет говорить «дайте мне деньги за борьбу», тот от борьбы и уйдет! Сейчас я веду переговоры с Сехудо. Он ждал пополнения в семье, сказал, что позже даст ответ. Я его пока не трогаю. Условия устно уже оговорены. С Мавлетом уже договорились. Постараемся в 2022 году сделать такую схватку».

34-летний Сехудо — олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. Провел 18 боев в ММА (16 побед, 2 поражения), став чемпионом UFC в наилегчайшем и легчайшем весах. 37-летний Батиров — двукратный олимпийский чемпион (2004-й — до 55 кг, 2008-й — до 60 кг), чемпион мира-2007 (до 60 кг).