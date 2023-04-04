Барроуз и Кадимагомедов могут провести схватку в турнире PWL

Олимпийский чемпион Джордан Барроуз и серебряный призер Игр Магомедхабиб Кадимагомедов могут провести схватку в турнире Борцовской лиги Поддубного (PWL).

«Мы готовы организовать эту схватку. С удовольствием. Такая схватка тянет как минимум на со-главное событие», — приводит пресс-служба PWL слова исполнительного директора организации Юрия Федорова.

Кадимагомедов заявил, что готов принять вызов Барроуза.

«Эта схватка может быть в июне или июле. Барроуз еще во времена второго турнира PWL назвал мое имя в качестве потенциального соперника. Это принципиальная схватка для меня, он считается лидером. Но обычно Барроуз хочет, чтобы все приезжали к нему, это может стать проблемой», — цитирует пресс-служба PWL Кадимагомедова.

34-летний Барроуз — победитель Олимпиады-2012 в Лондоне и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. 28-летний Кадимагомедов — серебряный призер Игр-2021 в Токио. 23 марта борец подписал контракт с Bellator и планирует в ближайшее время дебютировать в ММА.