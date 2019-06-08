Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило на своем официальном сайте о задержании подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Убийство 34-летнего спортсмена было совершено в Москве в ночь на 8 июня.

По свидетельствам очевидцев, Чуев заступился за беременную женщину, к которой пристали трое хулиганов. Злоумышленники напали на него, избили и сбросили в пруд.

– Благодаря совместной работе следователей Главного управления и сотрудников уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии подозреваемые в совершении указанного преступления задержаны, – говорится в заявлении СК. – В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.