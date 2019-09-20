Двукратный олимпийский чемпион россиянин Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, опубликовал в Instagram эмоциональный пост, посвященный итогам чемпионата мира по борьбе.

— Чемпионат мира завершен, я его проиграл, вы все сами видели, — написал Власов. — Была проделана огромная работа, всеми силами готовился, как в последний бой. Результат нулевой. Большое спасибо вам, мои дорогие болельщики, за слова поддержки, это дорогого стоит, что вы сейчас со мной.

Всю критику, конструктивную и не очень, я принимаю, без проблем. Спорт иногда жесток, но он справедлив, и я получил то, что заслужил. Но я никогда не смирюсь с этим. Я вылезу из кожи вон, чтобы доказать, что достоин большего, и буду грызть зубами этот ковер, пока не добьюсь своего.

В своей категории Власов проиграл в 1/8 чемпионата мира казахстанцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3.