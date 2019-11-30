«Я уверен, что россияне поедут на Олимпиаду». Власов намерен завершить карьеру после Игр в Токио

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов считает, что Игры 2020 года в Токио станут последними в его карьере.

— В конце этого олимпийского цикла у меня появились мысли о завершении карьеры. Сейчас я понимаю, что следующий год, скорее всего, будет последним, и я сделаю все, чтобы там, в Токио, у меня все сложилось, — цитирует ТАСС Власова. — Думаю, решение будет принято в зависимости от результата, которого я добьюсь в Токио.

29-летний борец выразил уверенность, что российские спортсмены поедут на Игры в Токио: «Я уверен, что мы поедем на Олимпиаду. С флагом или нет, но поедем».

Напомним, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Внеочередное заседание исполкома ВАДА, на котором будет решен российский вопрос, состоится 9 декабря.