Власов выступит на «Гран-при Москва»

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов примет участие в «Гран-при Москва — Кубок АЛРОСА», который пройдет 29-30 ноября в столичном дворце спорта имени Ирины Винер-Усмановой.

«На московском турнире выступят практически все основные борцы сборной России, каждый из которых — претендент на попадание в олимпийский состав, — подчеркнул главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. — Приедут и наши основные конкуренты — на самом деле сильные оппоненты, и у наших болельщиков, жителей и гостей столицы, будет уникальная возможность увидеть встречи уровня финала чемпионата мира и Олимпийских игр. А для наших ребят это станет хорошей самопроверкой перед предолимпийским чемпионатом России, который состоится в январе. По сути, мы этими соревнованиями открываем олимпийский сезон».

Состав сборной России по греко-римской борьбе:

До 60 кг. Сергей Емелин — чемпион мира и Европы

До 67 кг. Артем Сурков — чемпион мира, трехкратный чемпион Европы

До 77 кг. Роман Власов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы

До 87 кг. Александр Комаров — призер чемпионата Европы, четырехкратный победитель молодежных первенств мира

До 97 кг. Никита Мельников — чемпион мира и Европы

До 130 кг. Виталий Щур — призер чемпионатов Европы