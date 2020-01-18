Власов пропустит чемпионат Европы и будет готовится к отбору на Игры

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов не примет участия в февральском чемпионате Европы в Италии, спортсмен целенаправленно готовится к квалификационному турниру в Венгрии за право выступить на Олимпиаде-2020. Об этом сообщил главный тренер сборной России Гоги Когуашвили.

Чемпионат Европы состоится в Риме 10-16 февраля, олимпийский отборочный турнир — 19-22 марта в Будапеште.

— Мы целенаправленно готовим Романа Власова к участию в лицензионном турнире к Олимпийским играм, — цитирует «РИА Новости» Когуашвили. — Роман сейчас находится в хорошем состоянии и готовится к отборочному соревнованию. Он не выступит на чемпионате Европы, в весовой категории до 77 килограммов на этот турнир может поехать победитель чемпионата России.