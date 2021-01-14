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Власов намерен выиграть третью золотую медаль Олимпиады

10:46
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Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов назвал свои главные задачи на этот год. По его словам, это принести национальной команде путевку на Олимпиаду в Токио и в третий раз стать победителем Игр.

«Подготовка к отборочному олимпийскому турниру проходит нормально, — цитирует «РИА Новости» Власова. — Сейчас идет базовая работа — занимаюсь ОФП, работаю на ковре и в ближайшее время начну проводить тренировочные спарринги. Я знаю практически всех своих основных соперников. Хотя и приходит кто-то новый, но почти со всеми мы уже встречались. Самое главное — самому хорошо подготовиться к соревнованиям. Наша основная задача — выиграть третью золотую олимпийскую медаль, поэтому старт в Будапеште будет важным шагом к нему».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210114/borba-1592976435.html

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