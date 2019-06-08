В сети появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

В интернете появились фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве, информирует РЕН ТВ.
Как сообщает издание, сперация по задержанию прошла в Чечерском проезде, где участники инцидента обедали в торговом центре. Ранее главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило на своем официальном сайте о задержании подозреваемых в убийстве Чуева.
Инцидент произошел в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве. 34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой пристали трое хулиганов.
В Москве до смерти избили мастера спорта по греко-римской борьбе
Дополнительная информация
http://ren.tv/novosti/2019-06-08/foto-zaderzhannyh-za-zverskoe-ubiystvo-borca-zashchitivshego-beremennuyu
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