В сети появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

В интернете появились фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве, информирует РЕН ТВ.

Как сообщает издание, сперация по задержанию прошла в Чечерском проезде, где участники инцидента обедали в торговом центре. Ранее главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило на своем официальном сайте о задержании подозреваемых в убийстве Чуева.

Инцидент произошел в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве. 34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой пристали трое хулиганов.

В Москве до смерти избили мастера спорта по греко-римской борьбе