Уфа примет Кубок России с участием лидеров сборной

Первым турниром по греко-римской борьбе после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, станет Кубок России на призы главы Башкирии Радия Хабирова, который состоится 8-11 октября в Уфе.

«Соревнования пройдут с безусловной оговоркой на эпидемиологическую ситуацию на момент старта и соблюдением всех протоколов, — отметил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. — Период самоизоляции, коронавирусные ограничения — все это ребята прошли, создавая для себя возможности держать себя в форме, но почти семь месяцев у борцов не было соревнований. Поэтому знаковость Кубка России в Уфе переоценить сложно. Все лидеры с нетерпением ждут возможности выйти на ковер, проявить себя. Турнир в Уфе станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, который планируется в декабре в Сербии, и я хочу поблагодарить руководство Башкортостана за эту возможность».

Кубок России для Башкирии также станет тестовым турниром к чемпионату мира среди юниоров по греко-римской, вольной и женской борьбе, который Уфа примет летом 2021 года.