У тренера Батыргазиева есть претензии к ученику перед четвертьфиналом чемпионата мира

Еще один россиянин Альберт Батыргазиев вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу. В 1/8 финала наш боксер одолел аргентинца Мирко Куэллу. Однако тренер спортсмена Руслан Куштанов остался недоволен выступлением россиянина, но заверил, что к четвертьфиналу Альберт подойдет совершенно в другой форме.

— Бой выявил большое количество проблем. Если мы так будем боксировать в следующем поединке, то победы нам точно не видать, — сказал Куштанов. — Сейчас в кратчайшее время надо проделать работу над ошибками, перестроиться и завтра быть на порядок выше.

— Можете поделиться, что именно не устроило?

— Альберт выше этого боксера классом, но зачем-то он вышел с ним на один уровень и ввязался в драку, а ему надо было просто боксировать. Альберт сработал очень нерационально и неграмотно, и у меня к нему очень много претензий.

— В следующем бою вам предстоит встретиться с двукратным призером Олимпийских игр из Кубы. Какие ожидания от предстоящего поединка?

— Бой с кубинцем станет самым сложным с точки зрения психологии. Помимо бронзовых медалей на Олимпиадах, у него еще два золота с чемпионатов мира. Но завтра мы соберемся и будем боксировать по-другому.

— Хватит времени перестроиться?

— Конечно, тут ведь вопрос не в физической готовности, а именно в голове. Альберт все умеет, просто его надо заставить это сделать (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.