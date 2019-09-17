Сможет ли Андрей Замковой победить олимпийского чемпиона с Кубы? Отвечает тренер россиянина

Российский боксер Андрей Замковой, выступающий в категории до 69 кг, единогласным решением судей одолел представителя Канады Уята Сэнфорда. Тренер спортсмена Геннадий Рыжиков дал комментарий о предстоящем бое в четвертьфинале с олимпийским чемпионом с Кубы Иглесиасом Сотолонго.

— Обычно в начале турнира подопечным указывают на ошибки, но Андрей так быстро закончил прошлый бой, что ошибок практически не было. Что касается сегодняшнего поединка, то Андрей с первого раунда взял все под свой контроль, так что особых проблем не было. Но надо отдать должное молодому канадцу, который достойно сопротивлялся. Завтра нас ожидает бой с кубинцем. До этого Андрей у него выигрывал, но это был товарищеский поединок. А представители Кубы обычно хорошо готовятся на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Но ринг все расставит на свои места (Петр Григоренко)

Напомним, чемпионат мира по боксу проходит с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге.