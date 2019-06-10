Следствие просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Следствие ходатайствует об аресте шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе на юге Москвы, информирует moscow.sledcom.ru.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве группой лиц из хулиганских побуждений 34-летнего мужчины в одном из столичных парков.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8 июня 2019 года потерпевший, находясь с девушкой на мосту в одном из парков на юго-западе Москвы, сделал замечание компании мужчин, которые выражались в общественном месте грубой нецензурной бранью и оскорбительно приставали к гражданам. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы и туловища. В результате противоправных действий пострадавший вместе с одним из нападавших упал с моста в воду, который продолжал наносить мужчине удары руками и ногами в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Впоследствии компания мужчин, продолжая свои преступные действия, подвергли избиению девушку потерпевшего и других лиц, отдыхающих в парке, а затем скрылись с места.

В кратчайшие сроки по подозрению в совершении указанного преступления задержано шестеро мужчин в возрасте от 23 до 29 лет. В рамках предварительного следствия будет дана правовая оценка всем действиям задержанных лиц и установлена роль каждого из них в совершении преступления.

Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.