Сергей Семенов: "На чемпионате Европы я был не в лучшей форме"

Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов на чемпионате Европы в Бухаресте взял бронзу, проиграв в полуфинале финну Томасу Лахти. После поединка россиянин отметил, что не был полностью готов к турниру.

- Функционально на этом старте я был не в лучшей форме, были проблемы со здоровьем - простудился перед выступлением, - приводит ТАСС слова Сменова. - Обидно, хорошо подготовились, прошли три сбора, а в результате бронза моего первого в карьере чемпионата Европы. Впереди главный старт - это лицензионный чемпионат мира, к которому постараюсь исправить все ошибки.