Российский борец Саргсян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира
22:30
Чемпион России по борьбе Артур Саргсян стал бронзовым призером чемпионата мира в Осло в весовой категории до 97 килограмм.
В поединке за третье место он победил Николоза Кахелашвили из Италии со счетом 6:1.
Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.
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