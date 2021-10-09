Российский борец Саргсян завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Чемпион России по борьбе Артур Саргсян стал бронзовым призером чемпионата мира в Осло в весовой категории до 97 килограмм.

В поединке за третье место он победил Николоза Кахелашвили из Италии со счетом 6:1.

Чемпионат мира по спортивной борьбе проходит в Норвегии до 10 октября.