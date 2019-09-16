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Новости   //    Борьба   //    Греко-римская

Российские борцы завоевали три путевки на Олимпиаду

21:10

Российские борцы греко-римского стиля завоевали три лицензии на Олимпийские игры-2020 в весовых категориях до 60, 67 кг и 97 кг, сообщает ТАСС.

Право участия в Олимпиаде обеспечивают первые шесть спортсменов чемпионата мира в каждом олимпийском весе. Таким образом, лицензии для сборной России завоевал серебряный призер в весе до 67 кг Артем Сурков, чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев и Сергей Емелин, вышедший в финал в весовой категории до 60 кг, который пройдет 17 сентября. В этот день Емелин будет единственным россиянином, который поборется за медали чемпионата мира.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6892051

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