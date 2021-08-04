Первый украинский чемпион Олимпиады-2020 Беленюк намерен сосредоточиться на политической деятельности
17:23
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о своих планах после Олимпиады.
— Вы планируете поехать на Олимпиаду в Париж?
— Пока не думаю об этом. Пока я планирую отдохнуть. У меня есть чем заняться. Я полностью акцентирую свое внимание на политической деятельности (Жан Беленюк — депутат украинского парламента от правящей партии «Слуга народа» — Прим. «СЭ»). А про Париж я буду думать немного позже.
В финале соревнований в Токио Беленюк одолел венгра Виктора Лоринца в весовой категории до 87 кг.
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