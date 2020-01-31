Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили определился с составом на чемпионат Европы-2020. В него вошли победители чемпионата России 2020 года. Исключения составили те категории, в которых Россия пока не имеет лицензий.

Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 10 февраля в Риме.

Полный список участников ЧЕ:

До 55 кг. Виталий Кабалоев — чемпион Европы-2019.

До 60 кг. Жамболат Локьяев.

До 63 кг. Ибрагим Лабазанов.

До 67 кг. Назир Абдуллаев.

До 72 кг. Адам Курак — двукратный чемпион Европы (2014, 2018), призер чемпионата мира (2015).

До 77 кг. Ислам Опиев — победитель первенства U-23 (2019).

До 82 кг. Шамиль Ожаев.

До 87 кг. Александр Комаров — призер чемпионата Европы (2019).

До 97 кг. Александр Головин — призер Европейских игр (2019)

До 130 кг. Зураби Гедехаури.

