Определен состав сборной России по греко-римской борьбе на ЧЕ-2020
Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили определился с составом на чемпионат Европы-2020. В него вошли победители чемпионата России 2020 года. Исключения составили те категории, в которых Россия пока не имеет лицензий.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует 10 февраля в Риме.
Полный список участников ЧЕ:
До 55 кг. Виталий Кабалоев — чемпион Европы-2019.
До 60 кг. Жамболат Локьяев.
До 63 кг. Ибрагим Лабазанов.
До 67 кг. Назир Абдуллаев.
До 72 кг. Адам Курак — двукратный чемпион Европы (2014, 2018), призер чемпионата мира (2015).
До 77 кг. Ислам Опиев — победитель первенства U-23 (2019).
До 82 кг. Шамиль Ожаев.
До 87 кг. Александр Комаров — призер чемпионата Европы (2019).
До 97 кг. Александр Головин — призер Европейских игр (2019)
До 130 кг. Зураби Гедехаури.