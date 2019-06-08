Очевидцы рассказали об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Инцидент произошел в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве. 34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой пристали трое хулиганов.

– Ситуация была на мосту. Проходила девочка и шли вот эти вот. Стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбки снимать и проходила пара, гуляли с собачкой. Мальчик увидел всю эту историю, и он им развернулся и сказал: "Что вы делаете?!". Что-то на таком уровне…, – приводит "Пятый канал" слова свидетеля.

В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный спортсмен упал в воду, они продолжили наносить ему увечья, пока Сергей Чуев не скрылся под водой.

– Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро, – сообщила местная жительница.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Москве сообщило на своем официальном сайте о задержании подозреваемых в убийстве Чуева.