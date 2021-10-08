Борьба
Греко-римская
Новости
Олимпиада
Новости   //    Борьба   //    Греко-римская борьба

Кутузов и Сефершаев стали серебряными призерами ЧМ по спортивной борьбе, Акиев взял бронзу

21:22

Российский борец греко-римского стиля Сергей Кутузов стал серебряным призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 72 кг. В финальной схватке россиянин проиграл армянину Малхасу Амояну со счетом 1:3.

Эмин Сефершаев стал серебряным призером в весовой категории до 55 кг. В финальной схватке россиянин уступил японцу Кэну Мацуи — 1:7.

Российский борец греко-римского стиля Адлан Акиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 82 кг. В схватке за бронзу россиянин победил представителя Швеции Алекса Кессидиса со счетом 8:0.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Как Виктор Корчной стал врагом СССР. Это была отвага или предательство?
1
0