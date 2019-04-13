Кабалоев, Маранян и Власов завоевали золотые медали чемпионата Европы

Три российских борца греко-римского стиля выиграли золотые медали чемпионата Европы в Бухаресте.

Виталий Кабалоев в весе до 55 кг выиграл у Флорина Титу из Румынии. Бронзу взяли Эльдениз Азизли из Азербайджана и немец Фабиан Шмитт.

Степан Маранян занял первое место в весе до 63 кг, одолев норвежца Стива-Андре Берге. Бронза - у Талеха Маммадова и Левани Кавжарадзе.

Роман Власов победил в весе до 77 кг. В финальной схватке он победил Роланда Шварца из Германии. Бронзовые награды завоевали Арсен Джулфалакян из Армении и Виктор Немеш из Словакии.