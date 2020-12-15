Евлоев и Семенов выиграли золотые медали чемпионата мира
Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев выиграл золотую медаль на чемпионате мира в Белграде в категории до 97 кг. В финале он победил венгра Алекса Жоке со счетом 3:0.
27-летний Евлоев стал трехкратным чемпионом мира.
Россяинин Сергей Семенов также завоевал золото ЧМ в Белграде в весе до 130 кг. В финале он победил турка Османа Йылдырыма со счетом 7:1.
25-летний Семенов стал двукратным чемпионом мира.
Сборная России выиграла медальный зачет в Белграде. Российские борцы греко-римского стиля принесли команде 7 золотых и две серебряные медали.
Белград (Сербия)
Чемпионат мира по греко-римской борьбе
До 97 кг
1. Муса Евлоев (Россия)
2. Алекс Жоке (Венгрия)
3. Артур Омаров (Чехия)/Мохаммадхади Сарави (Иран)
До 130 кг
1. Сергей Семенов (Россия)
2. Осман Йылдырым (Турция)
3. Бека Канделаки (Азербайджан)/Николай Кучмий (Украина)
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