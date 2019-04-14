Емелин и Сурков принесли России 17-ю и 18-ю медали чемпионата Европы

Российский борец греко-римского стиля Артем Сурков завоевал бронзу чемпионата Европы в весе до 67 кг. В поединке за бронзу он победил грузина Сачино Давитаю. Золото взял Атакан Юксель из Турции, победивший представителя Польши Геворга Саакяна.

Сергей Емелин взял серебро в весе до 60 кг. В финале он уступил Виктору Чобану из Молдавии. Бронзу получили Керем Камал из Турции и украинец Ленур Темиров.

Всего у сборной России на данный момент 18 медалей: 6 золотых, 4 серебряные и 8 бронзовых.