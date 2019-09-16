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Новости   //    Борьба   //    Греко-римская

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не смог выйти в четвертьфинал ЧМ

13:05

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Роман Власов, выступающий в весовой категории до 77 кг, проиграл в 1/8 чемпионата мира казахстанцу Асхату Дильмухамедову со счетом 0:3.

Россиянин Сергей Емелин (до 60 кг) в четвертьфинале победил украинца Ленура Темирова — 10:0. Его следующим соперником будет представитель Казахстана Мирамбек Аингулов.

Сергей Семенов (до 130 кг) уступил иранцу Амиру Гасемимонджези (4:6) и не вышел в четвертьфинал.

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