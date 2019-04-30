Чемпион мира-2014 по греко-римской борьбе россиянин Чингиз Лабазанов дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА. Он обвиняется в нарушении пункта 2.4 Общероссийских антидопинговых правил ("Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении"). Срок дисквалификации отсчитывается с 11 апреля.

Аналогичное наказание получил и брат Лабазанова Ибрагим, его срок дисквалификации отсчитывается с 30 октября 2018 года.

Еще один борец Валерий Гусаров дисквалифицирован на 4 года за нарушение пункта 2.1 ("Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров

в пробе, взятой у спортсмена").