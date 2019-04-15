Артем Сурков: "Приношу извинения за то, что у меня не получилось завоевать золото"

Чемпион мира по греко-римской борьбе россиянин Артем Сурков, который завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограмм на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте, принес извинения президенту Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) и тренерскому штабу национальной команды, информирует ТАСС.

Турнир проходил с 8 по 14 апреля в Румынии.

– Мы с грузином впервые боролись, раньше он в 72 кг выступал. По моим ощущениям, он чем-то был намазан – руки скользкие. Я тренеров предупредил, конечно, такое в современной борьбе практикуют, а протесты подавать бессмысленно – вытираются потом, кожа кажется сухой, а потом снова чувствуешь на руках масло.

Я на каждый бой настраиваюсь, как на последний, если не выиграть, то истрепать соперника до конца. Но человек всегда не может находиться на пике. Мне грех жаловаться, конечно, некоторые сюда просто попасть мечтают. Но я хочу попросить извинения у президента ФСБР и тренеров за то, что у меня не получилось завоевать золото – после победы на чемпионате мира в Будапеште мы должны были выигрывать, – цитирует Суркова ТАСС.

Отметим, что на ЧЕ победу в командном зачете одержала сборная России. В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали.

Все о борьбе – здесь