Александр Комаров – о бронзе на ЧЕ: "Перегорел или неправильно настроился"

Российский борец греко-римского стиля Александр Комаров, который выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 82 килограмм на чемпионате Европы-2019 в Бухаресте, не намерен возвращаться в молодежную сборную, информирует ТАСС.

19-летний Комаров признался, что ему стало тяжелее гонять вес, поэтому он перейдет в более тяжелую весовую категорию.

Турнир в Румынии проходил с 8 по 14 апреля.

– Попав на чемпионат Европы, я получил шанс уехать с него с золотой медалью, но этот шанс я не использовал – может быть, перегорел, может быть, неправильно настроился. Шанс на бронзу я не упустил, это был мой первый чемпионат Европы, который подарил мне большой опыт. Бронза значит бронза, но даже двукратный олимпийский чемпион Роман Власов на своем первом чемпионате Европы стал третьим.

Я очень хочу снова приехать на этот турнир в следующем году – тут каждая схватка такая была, что я за всю "молодежку" не видел. О возвращении в прежний уровень даже не думаю, еще когда выиграл взрослый чемпионат России, тренер сказал мне – про "молодежку" забудь, тебе там уже делать больше нечего. Что касается весовой категории, то, думаю, я в последний раз боролся в весовой категории до 82 кг, перехожу в 87 кг – вес гонять все-таки тяжело, – приводит слова Комарова ТАСС.

Сборная России одержала победу на ЧЕ в командном зачете. В активе россиян пять золотых медалей, одна серебряная и три бронзовые медали.

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