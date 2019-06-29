Александр Чехиркин выиграл золото Европейских игр в Минске

Россиянин Александр Чехиркин (до 77 кг) в финале Европейских игр в Минске победил Карапета Чаляна из Армении – 7:6.

Отметим, что по ходу схватки Чехиркин вел со счетом 5:0, однако разрыв стал стремительно сокращаться. Россиянин в итоге смог удержать преимущество.

После схватки россиянин не мог стоять на ногах, пока ему не оказали медицинскую помощь.

Бронзу завоевали швед Алекс Кессидис и венгр Тамаш Леринц.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.