Валиев рад, что предпочел борьбу танцам

Российский борец Владислав Валиев считает, что сделал правильный выбор, предпочтя занятия борьбой танцам. Сегодня он завоевал золото чемпионата Европы в весе до 86 кг.

- Я хочу сказать большое спасибо нашим тренерам, что дали себя проявить на этом чемпионате, золото чемпионата Европы - высшее достижение в моей карьере, - цитирует ТАСС Валиева. - У меня была бронза чемпионата мира 2017 года, но золото всегда важнее. Теперь буду готовиться к чемпионату России в Сочи.

Спортсмен в детстве занимался народными танцами.

- Мне сказали, что в борьбе у меня шансов больше, - сказал Валиев. - Так и получается пока. Я давно не танцевал, но если смогу выиграть Олимпийские игры в Токио, обещаю - станцую.