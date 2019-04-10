Валиев - чемпион Европы в весе до 86 кг

Россиянин Владислав Валиев завоевал золото чемпионата Европы в весе до 86 кг. В финале 25-летний борец победил Петра Янулова из Молдавии.

Бронзовые медали получили Фатих Эрдин из Турции и Али Шабанов из Белоруссии.

Валиев принес России второе золото турнира, ранее в весе до 97 кг победил Абдулрашид Садулаев.

В весе до 74 кг россиянин Тимур Бижоев взял бронзу, в поединке за третье место он победил Хаджимурада Гаджиева из Азербайджана. Золото - у итальянца Франка Чамисо Маркеса, серебро - у Зелимхана Хаджиева, представлявшего Францию. Еще одну бронзовую медаль завоевал грузин Автандил Кенчадзе.