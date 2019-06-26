Угуев завоевал бронзу Европейских игр

Российский борец Завур Угуев стал бронзовым призером Европейских игр в категории до 57 кг.

В поединке за третье место 24-летний спортсмен оказался сильнее болгарина Георгия Вангелова ​(10:2).

Угуев является чемпионом мира 2018 года, также в его активе серебро и бронза чемпионата Европы.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.