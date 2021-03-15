Стали известны медалисты заключительного дня чемпионата России по вольной борьбе

В Улан-Удэ 14 марта завершился чемпионат России по вольной борьбе. По итогам заключительного дня чемпионами в своих категориях стали Абасгаджи Магомедов, Гаджимурад Рашидов, Алихан Жабраилов и Малик Шаваев.

Все результаты дня

До 61 кг. 1. Абасгаджи Магомедов (Дагестан) 2. Муслим Мехтиханов (Дагестан) 3. Чермен Тавитов (РСО-Алания) и Алдар Бальжинимаев (Бурятия)

До 65 кг. 1. Гаджимурад Рашидов (Дагестан) 2. Загир Шахиев (Дагестан) 3. Курбан Шираев (Дагестан) и Абдулмажид Кудиев (Дагестан)

До 79 кг. 1. Малик Шаваев (Крым) 2. Ахмед Усманов (Дагестан) 3. Гаджи Набиев (Дагестан) и Радик Валиев (РСО-Алания)

До 97 кг. 1. Алихан Жабраилов (Дагестан) 2. Асланбек Сотиев (Ставропольский край) 3. Знаур Коциев (Чувашия) и Хох Хугаев (РСО-Алания).

По результатам турнира будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Токио.