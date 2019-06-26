Сидаков завоевал золотую медаль Европейских игр

Чемпион мира-2018 Заурбек Сидаков выиграл золото в соревнованиях по вольной борьбе на Европейских играх в категории до 74 кг.

Россиянин одержал чистую победу над бронзовым призером Олимпийских Игр-2016 Сонером Демирташем из Турции.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.