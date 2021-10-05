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Сборная России по вольной борьбе выиграла общекомандный зачет чемпионата мира

22:14

Сборная России по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете на чемпионате мира, который завершился в Осло во вторник.

Сборная России закончила турнир с тремя золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями. У конкурентов — команд США и Ирана — по три золота, три серебра и одной бронзе.

Однако на ЧМ используется балльная система оценки: за золото дается 25 баллов, за серебро — 20, за бронзу — 15, а за поражение в схватке за бронзу — 10. Таким образом, российская сборная заняла первое место, набрав 173 балла. У США 168 баллов, у Ирана — 162.

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Илья Андреев все материалы автора

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