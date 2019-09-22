Садулаев считает, что четыре золота чемпионатов мира не являются пределом

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев считает, что четыре золотые награды мировых первенств не являются для него пределом. В финале чемпионата мира-2019 в весовой категории до 97 кг он победил азербайджанца Шарифа Шарифова и в четвертый раз стал чемпионом мира.

— Я пока не ощущаю себя одним из самых титулованных борцов, четыре золотые медали — это не предел, — приводит слова борца ТАСС, — Я не разочарован, что не поборолись с Кайлом Снайдером — впереди самый важный старт, Олимпийские игры. Я благодарю всех болельщиков, всех наших тренеров, всех болельщиков, которые сюда приехали, особенно казахских болельщиков.

Я надолго запомню этот чемпионат мира — здесь организация на высшем уровне. Я даже не ожидал, что у меня здесь столько болельщиков. Не могу сказать, что титулы притупляют эмоции от победы, думаю, все еще впереди. Я четырехкратный чемпион мира, не проиграл бы в 2017-м, был бы пятикратным.