Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил на Кубке мира в Белграде.

В финале весовой категории до 97 кг он должен был бороться с белорусом Александром Гуштыном, но тот не вышел на поединок из-за травмы.

Бронзовые медали на счету Ахмеда Батаева из Болгарии и турка Сулеймана Карадениза.

Лучшим в весовой категории до 86 кг лучшим стал россиянин Даурен Куруглиев. Вторым стал поляк Збигнев Барановский. Бронзовые медали завоевали молдаванин Петр Янулов и турок Осман Гочен.

Напомним, индивидуальный Кубок мира стал заменой чемпионату мира в Осло.