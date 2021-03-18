Российский чемпион мира по вольной борьбе будет выступать за Сербию
13:32
В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что борец вольного стиля Хетик Цаболов, выступающий в весовой категории до 74 килограмм, будет представлять Сербию.
«Переговоры по Цаболову велись уже почти два года, были условные договоренности. Сейчас он получил паспорт гражданина Сербии», — цитирует ТАСС представителя Федерации спортивной борьбы России.
29-летний Цаболов является чемпионом мира 2014 года в весовой категории до 70 кг. Также он является двукратным чемпионом России.
Дополнительная информация:
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...