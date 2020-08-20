Российский борец Сидаков прогнал жену со свадьбы из-за ее работы в эскорте

Скандалом завершилась свадьба российского борца, чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова.

Как сообщает Woman.ru, торжество проходило во Владикавказе. Во время свадьбы многим из присутствовавших на свадьбе на телефоны пришли видео. Бывший возлюбленный невесты Заурбека прислал жениху, его родным и друзьям ролики интимного характера. В их главной героине узнали новоиспеченную жену чемпиона мира по борьбе.

В итоге невесту с позором выгнали, а спортсмена друзья отвезли за город, чтобы он сгоряча не совершил необдуманных поступков. Девушка удалила страницы в соцсетях. Сообщается, что она раньше могла действительно работать в эскорте, но детали записи роликов пока неизвестны.

24-летний Сидаков должен был выступать на Олимпиаде-2020, которая была перенесена из-за пандемии коронавируса.