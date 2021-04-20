Россияне завоевали четыре медали во второй день ЧЕ-2021 по спортивной борьбе в Польше
Российские спортсмены завоевали четыре медали по итогам второго дня чемпионата Европы по спортивной борьбе в Варшаве (Польша). В активе наших борцов три золота и одно серебро.
До 57 кг. 1. Сулейман Атли (Турция). 2. Начын Монгуш (Россия).
3. Афган Хашалов (Азербайджан) и Камил Керимов (Украина).
До 65 кг. 1. Загир Шахиев (Россия). 2. Кшиштоф Бьенковски (Польша).
3. Максим Сакултан (Молдавия) и Али Рахимзаде (Азербайджан).
До 70 кг. 1. Исраил Касумов (Россия). 2. Туран Байрамов (Азербайджан).
3. Арман Андреасян (Армения) и Игорь Никифорюк (Украина).
До 79 кг. 1. Ахшарбек Гулаев (Словакия). 2. Сайфедин Алекма (Франция).
3. Алан Амиров (Латвия) и Ника Кенчадзе (Грузия)
Малик Шаваев (Россия) уступил в четвертьфинале и лишился возможности завоевать медаль.
До 97 кг. 1. Алихан Жабраилов (Россия). 2. Сулейман Карадениз (Турция).
3. Элизбар Одикадзе (Грузия) и Радослав Баран (Польша).
Дополнительная информация:
http://www.wrestrus.ru/news/Novosti_turnirov/chempionat_evropi_2021/che_2021_vtoroj_den_dominirovanie_rossijan_i_sensacionnie_rezul_tati_v_vese_do_74_kg
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