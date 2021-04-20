Россияне завоевали четыре медали во второй день ЧЕ-2021 по спортивной борьбе в Польше

Российские спортсмены завоевали четыре медали по итогам второго дня чемпионата Европы по спортивной борьбе в Варшаве (Польша). В активе наших борцов три золота и одно серебро.

До 57 кг. 1. Сулейман Атли (Турция). 2. Начын Монгуш (Россия).

3. Афган Хашалов (Азербайджан) и Камил Керимов (Украина).

До 65 кг. 1. Загир Шахиев (Россия). 2. Кшиштоф Бьенковски (Польша).

3. Максим Сакултан (Молдавия) и Али Рахимзаде (Азербайджан).

До 70 кг. 1. Исраил Касумов (Россия). 2. Туран Байрамов (Азербайджан).

3. Арман Андреасян (Армения) и Игорь Никифорюк (Украина).

До 79 кг. 1. Ахшарбек Гулаев (Словакия). 2. Сайфедин Алекма (Франция).

3. Алан Амиров (Латвия) и Ника Кенчадзе (Грузия)

Малик Шаваев (Россия) уступил в четвертьфинале и лишился возможности завоевать медаль.

До 97 кг. 1. Алихан Жабраилов (Россия). 2. Сулейман Карадениз (Турция).

3. Элизбар Одикадзе (Грузия) и Радослав Баран (Польша).