Разамбек Жамалов: «Приятно слышать сравнения с Адамом Сайтиевым, но мне до него еще набирать и добирать»

Разамбек Жамалов выиграл чемпионат России по вольной борьбе в весе до 74 кг, опередив четырех чемпионов мира разных лет — Хетика Цаболов, которого победил в финале, Магомеда Курбаналиева, Магомедрасула Газимагомедова, а также Заурбека Сидакова, который в 2018-2019 годах никому в мире не проигрывал.

— Знаете, маме недавно приснился сон, что я выигрываю чемпионат России — и я ей обещал осуществить это, — сказал пресс-службе Федерации борьбы России Жамалов. — Победу хочу посвятить моему брату Вахмураду, у него завтра день рождения — и эту золотую медаль я подарю ему. Мне было очень важно победить и доказать, что я могу бороться с лидерами. Следующая цель — чемпионат мира в Сербии. Надеюсь, что он все-таки состоится.

— Конечно, мне очень приятно слышать сравнения с Адамом Сайтиевым, но мне до него еще набирать и добирать. Но отмечу, что я пересмотрел практически все схватки братьев Сайтиевых, на тренировках мы вместе работаем с Адамом Сайтиевым, он мне показывает какие приемы у него получались, и мне они нравятся. Поэтому, иногда стараюсь что-то продемонстрировать из его арсенала. Хорошо помню когда я впервые увидел Бувайсара Сайтиева: я был ребенком, мы боролись еще по юношам, я к нему сразу подошел, сфотографировался — и его увидеть, прикоснуться, для меня было большим праздником. Адама я увидел в зале, и мечтал, чтобы он обратил на меня внимание. Старался усердно, пахал, и мне повезло, — заявил Жамалов.

— В период пандемии я не пропустил ни дня. В моем поселке есть зал, где мы тренировались с Абасгаджи Магомедовым, который выиграл чемпионат России в весе до 61 кг. Сами себе писали программы тренировок и работали. Также я качался вместе с моим тренером по физподготовке Мансуром. Он мне очень помог, большое ему спасибо, — подвел итог Жамалов.