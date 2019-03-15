Призовой фонд Кубка мира в Якутске составит 100 тысяч долларов

Вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов сообщил, что призовой фонд Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 марта в Якутске, составит 100 тысяч долларов.

– Все участники Кубка мира, а это восемь лучших сборных по итогам чемпионата мира-2018 уже прибыли в Якутск. Все требования регламента UWW выполнены, включая призовой фонд в 100 тысяч долларов. Он был сформирован оргкомитетом Кубка мира при поддержке компании АЛРОСА. Сборная – победитель получит 50 000. Серебряный и бронзовые призеры соответственно получат 30 и 20 тысяч, – уточнил Брюсов.

Соперниками сборной России по групповому турниру Кубку мира станут команды Кубы, Японии и Турции. В другой группе поборются сборные США, Ирана, Грузии и Монголии. Победители групповых турниров встретятся в финале. Якутия впервые принимает турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта. Инициатором проведения Кубка мира выступил глава Якутии Айсен Николаев, который также возглавил оргкомитет по подготовке турнира.

Отметим, что к открытию турнира в зале Сокровищницы Якутии выставлено панно из драгоценных камней, представляющее логотип Кубка мира. Всего в работе были использованы более четырех сотен камней общим весом около 500 карат.