Президент Федерации спортивной борьбы России подтвердил, что организация может не продлить контракт с главным тренером сборной по вольной борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подтвердил информацию о том, что организация может не продлить контракт с действующим главным тренером сборной по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым.

«Да, действительно мы на следующей неделе планируем рассмотреть вопрос продления или непродления контракта с главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Есть определенные вопросы на этот счет», — сказал Мамиашвили ТАСС.

Тедеев возглавил сборную в 2001 году, он уходил со своего поста в 2012 году, когда на Олимпиаде в Лондоне сборная России по вольной борьбе завоевала одну медаль, но затем вернулся в 2016 году.

На последних Олимпийских играх в Токио российские борцы вольного стиля завоевали три золотые и две бронзовые медали из шести возможных, заняв неофициальное первое место.