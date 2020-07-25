Легендарный борец-вольник Александр Медведь выразил соболезнования семье Александра Иваницкого. Нашего великого борца, который сегодня был обнаружен мертвым.

— Сашка был моим лучшим другом, — грустно сообщил Медведь. — Мы с ним и в гостинице один номер всегда делили. Постоянно были вместе. Лучшие годы жизни у нас прошли очень близко. На ковре он был тяжелейшим соперником, в жизни — очень верным другом.

— Как так получалось?

— А кто его знает? Жизнь. Это штангисты друг с другом воевали. У нас все было иначе. Мы ведь даже перед Токио-64 договорились, чтобы я согнал вес и нам не пришлось бороться за одну лицензию. И мы привезли стране из Японии две золотых медали!

— Каким его вспоминаете?

— Он всегда следил за собой. Поддерживал форму, внимательно относился к питанию. Даже когда борьбу бросил — ничего не изменилось. Всегда красиво смотрелся в одном и том же весе. Толковый парень во всем. И как журналист был очень хорош.

Очень грустно... Такая нелепая смерть. Пошел за грибами, и не вернулся. Трагедия. (Владимир Иванов)