Оршуш завоевала бронзовую медаль Европейских игр

Двукратная чемпионка Европы Стальвира Оршуш выиграла бронзу Европейских игр в весовой категории до 53 кг.

26-летняя россиянка одержала досрочную победу в схватке за бронзу против венгерки Мерседес Денеш. Судья остановил схватку при счете 10:0 в пользу Оршуш.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.