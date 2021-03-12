Определены первые победители чемпионата России по вольной борьбе
12 марта 2021, 23:12
В Улан-Удэ проходит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе.
Стали известны результаты первого соревновательного дня:
До 57 кг. 1. Завур Угуев (Дагестан) 2. Начын Монгуш (Республика Тыва) 3. Абубакар Муталиев (Дагестан) и Азамат Тускаев (Московская обл).
До 86 кг. 1. Артур Найфонов (ХМАО) 2. Даурен Куруглиев (Дагестан) 3. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) и Магомед Рамазанов (Дагестан).
До 92 кг. 1. Магомед Курбанов (Дагестан) 2. Анзор Уришев (Красноярский край) 3. Сослан Кцоев (РСО-Алания) и Азамат Закуев (Крым).
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...