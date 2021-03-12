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Определены первые победители чемпионата России по вольной борьбе

12 марта 2021, 23:12

В Улан-Удэ проходит предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе.

Стали известны результаты первого соревновательного дня:

До 57 кг. 1. Завур Угуев (Дагестан) 2. Начын Монгуш (Республика Тыва) 3. Абубакар Муталиев (Дагестан) и Азамат Тускаев (Московская обл).

До 86 кг. 1. Артур Найфонов (ХМАО) 2. Даурен Куруглиев (Дагестан) 3. Ахмед Гаджимагомедов (Дагестан) и Магомед Рамазанов (Дагестан).

До 92 кг. 1. Магомед Курбанов (Дагестан) 2. Анзор Уришев (Красноярский край) 3. Сослан Кцоев (РСО-Алания) и Азамат Закуев (Крым).

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