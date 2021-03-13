Определены очередные медалисты чемпионата России по вольной борьбе

Стали известны призеры чемпионата России по вольной борьбе, который проходит в Улан-Удэ. По итогам боев за 13 марта чемпионами в своих категориях стали: представитель Красноярского края Исраил Касумов (до 70 кг), Заурбек Сидаков (ХМАО, до 74 кг) и Сергей Козырев (Чувашия, до 125 кг).

Все результаты поединков за субботу выглядят следующим образом:

До 70 кг. 1. Исраил Касумов (Красноярский край) 2. Евгений Жербаев (Бурятия) 3. Чермен Валиев (РСО-Алания) и Абдула Ахмедов (Санкт-Петербург).

До 74 кг. 1. Заурбек Сидаков (ХМАО) 2. Разамбек Жамалов (Дагестан) 3. Магомед Курбаналиев (Дагестан) и Магомедрасул Газимагомедов (Дагестан).

До 125 кг. 1. Сергей Козырев (Чувашия) 2. Ацамаз Теблоев (ХМАО) 3. Балдан Цыжипов (Бурятия) и Анзор Хизриев (Санкт-Петербург).

ЧР по вольной борьбе завершится в воскресенье, 14 марта. По результатам турнира будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Токио.