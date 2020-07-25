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Олимпийский чемпион по борьбе Иваницкий найден мертвым в Подмосковье

11:14
Александр Иваницкий. Фото "СЭ"
Александр Иваницкий. Фото "СЭ"

Скончался бывший борец Александр Иваницкий, сообщает Telegram-канал 112. По данным источника, его нашли мертвым в Подмосковье. Ему было 82 года.

Бывший спортсмен 22 июля ушел в лес за грибами и не вернулся. Спасатели предполагали, что он мог утонуть в реке Вейна — его сложенные вещи обнаружили у ее берега.

Александр Иваницкий — советский борец вольного стиля и самбист, чемпион и призер чемпионатов СССР по вольной борьбе, призер чемпионата СССР по самбо, многократный чемпион мира по вольной борьбе, олимпийский чемпион 1964 года, заслуженный мастер спорта СССР.

Дополнительная информация:

https://t.me/ENews112/7367

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