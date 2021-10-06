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Матыцин высказался о выступлении российских борцов на ЧМ в Норвегии

Олег Матыцин отметил высокую самоотдачу российских борцов на ЧМ в Норвегии
14:46
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Министр спорта Олег Матыцин высказался о выступлении российских борцов вольного стиля на чемпионате мира в Норвегии.

Россияне завоевали восемь медалей на турнире: три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые.

«Наши спортсмены продемонстрировали высокую самоотдачу и победили сильнейших соперников. Абасгаджи Магомедов и Загир Шахиев впервые в карьере выиграли чемпионат мира, а Абдулрашид Садулаев завоевал пятую золотую медаль мировых первенств в карьере. Поздравляю с успешным выступлением российской сборной тренеров национальной команды и Федерацию спортивной борьбы России», — передает слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

В общем медальном зачете чемпионата мира по спортивной борьбе лидирует сборная США. Россия идет на третьем месте. Турнир завершится 10 октября.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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